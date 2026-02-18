Ospedale Monaldi e il no al nuovo trapianto L’avvocato | Mamma rassegnata che il figlio non ce la farà

L’Ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non eseguire un secondo trapianto di cuore su un bambino di due anni e mezzo, dopo una riunione tra i medici. La causa principale è la grave condizione clinica del piccolo, che rende il trapianto troppo rischioso. L’avvocato della famiglia ha raccontato che la madre si sente rassegnata, convinta che il figlio non ce la farà. La decisione ha suscitato grande tensione tra i genitori, che speravano in un’ultima possibilità di salvezza. La vicenda resta al centro di un acceso dibattito.