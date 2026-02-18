Ospedale Monaldi e il no al nuovo trapianto L’avvocato | Mamma rassegnata che il figlio non ce la farà
L’Ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non eseguire un secondo trapianto di cuore su un bambino di due anni e mezzo, dopo una riunione tra i medici. La causa principale è la grave condizione clinica del piccolo, che rende il trapianto troppo rischioso. L’avvocato della famiglia ha raccontato che la madre si sente rassegnata, convinta che il figlio non ce la farà. La decisione ha suscitato grande tensione tra i genitori, che speravano in un’ultima possibilità di salvezza. La vicenda resta al centro di un acceso dibattito.
La riunione del team di specialisti convocata presso l’Ospedale Monaldi di Napoli si è conclusa con un esito drammatico: non ci sono le condizioni per procedere a un secondo trapianto di cuore sul bambino di due anni e mezzo. Il piccolo era stato già operato a dicembre, ma l’organo impiantato si è rivelato gravemente compromesso, aggravando ulteriormente il quadro clinico. La madre del bambino, come riferito dal suo legale Francesco Petruzzi, ha ormai preso atto della situazione. Gli specialisti le hanno spiegato che il figlio non è più operabile e la donna, pur devastata dal dolore, si è affidata completamente al giudizio dei medici.🔗 Leggi su Dailynews24.it
Cuore danneggiato, il comitato di esperti dice no a un nuovo trapianto per il bimbo | Mamma "rassegnata all'idea che il figlio non ce la farà"Il comitato di esperti ha deciso di non autorizzare un nuovo trapianto per il bambino, a causa delle sue gravi condizioni di salute.
Trapianto di cuore al bimbo, no a una nuova operazione: condizioni non compatibili. «La mamma rassegnata che il figlio non ce la farà»Il comitato di esperti del Policlinico di Napoli ha deciso di non eseguire un secondo trapianto di cuore sul bambino, poiché le sue condizioni non sono più compatibili con l’intervento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; L’espianto, l’errore, il trapianto: tutta la storia del bambino dal cuore bruciato; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato.
Monaldi, soltanto il 10% di possibilità di riuscita.Svolta nell'inchiesta sull'Ospedale Monaldi di Napoli. Un team di ispettori di altissimo profilo è giunto nel nosocomio partenopeo per fare luce sul caso del ... napolivillage.com
Bimbo ricoverato al Monaldi, gli esperti: Condizioni non compatibili con un nuovo trapiantoNapoli, 18 Febbraio – Le condizioni cliniche del bambino ricoverato all’ospedale Monaldi non sono compatibili con un nuovo trapianto di cuore. È la ... sciscianonotizie.it
Parere negativo dell’Heart Team convocato all’Ospedale Monaldi di Napoli sul nuovo trapianto di cuore per il bimbo di 2 anni e 4 mesi, al quale nei mesi scorsi era stato impiantato un cuore definito “bruciato”. Dopo un’attenta valutazione collegiale, gli esperti facebook
Bimbo trapiantato, la madre convocata all'ospedale Monaldi: "Possibile nuovo cuore" #napoli x.com