Cuore danneggiato il comitato di esperti dice no a un nuovo trapianto per il bimbo | Mamma rassegnata all' idea che il figlio non ce la farà

Il comitato di esperti ha deciso di non autorizzare un nuovo trapianto per il bambino, a causa delle sue gravi condizioni di salute. La mamma si dice rassegnata, convinta che il figlio non possa più farcela. Secondo i medici, il cuore danneggiato del piccolo non può sostenere un ulteriore intervento e l’organo sarà donato a un altro bambino in attesa. La decisione suscita dolore e delusione nella famiglia, che sperava in un’ultima possibilità di salvezza. La situazione resta critica e senza alternative immediate.

Il gruppo di esperti riunito al Monaldi di Napoli ha fornito parere negativo sull'ipotesi di dare un nuovo cuore al bimbo di due anni e mezzo ricoverato da quasi due mesi nella struttura sanitaria partenopea, dopo un trapianto fallito presumibilmente a causa degli errori nel trasporto dell'organo. "Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto", sono le parole esatte che i medici provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico hanno scelto per chiudere nel modo più drammatico la vicenda del piccolo, vittima di un caso di malasanità tutto da ricostruire e accertare, e che ha visto l'intervento in prima persona anche del premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

