Cuore danneggiato il comitato di esperti dice no a un nuovo trapianto per il bimbo | Mamam rassegnata all' idea che il figlio non ce la farà

Il comitato di esperti ha deciso di non approvare un nuovo trapianto per il piccolo Mamam, dopo aver valutato le sue condizioni critiche. La causa principale è il cuore gravemente danneggiato, che rende impossibile un intervento aggiuntivo. I medici hanno chiarito che il cuore del bambino sarà donato a un altro bambino in attesa di un organo compatibile. Mamam si trova in una situazione difficile, e i familiari si preparano ad affrontare le prossime ore. La decisione è stata comunicata alla famiglia ieri pomeriggio.

Il gruppo di esperti riunito al Monaldi di Napoli ha fornito parere negativo sull'ipotesi di dare un nuovo cuore al bimbo di due anni e mezzo ricoverato da quasi due mesi nella struttura sanitaria partenopea, dopo un trapianto fallito presumibilmente a causa degli errori nel trasporto dell'organo. "Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto", sono le parole esatte che i medici provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico hanno scelto per chiudere nel modo più drammatico la vicenda del piccolo, vittima di un caso di malasanità tutto da ricostruire e accertare, e che ha visto l'intervento in prima persona anche del premier Giorgia Meloni.