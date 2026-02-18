Il no degli esperti al nuovo trapianto di cuore sul bimbo Il legale | La mamma è rassegnata

Gli esperti dell’Ospedale Monaldi di Napoli hanno bocciato il secondo tentativo di trapianto di cuore su un bambino di due anni e mezzo. La decisione arriva dopo che il primo intervento, svolto a dicembre, ha mostrato problemi con il cuore trapiantato. La mamma del bambino si dice ormai rassegnata, mentre il legale della famiglia conferma che il bambino resta sotto stretta osservazione. Il comitato di specialisti ha valutato che i rischi superano i benefici di un nuovo intervento in questa fase. La vicenda resta al centro dell’attenzione medica e legale.

Il comitato di esperti riunito all'Ospedale Monaldi di Napoli, secondo quanto si apprende, ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di due anni e mezzo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. Nel corso della mattinata era iniziata all'ospedale Monaldi di Napoli la riunione dell' Heart Team organizzata dall'Azienda ospedaliera dei Colli aperta alla partecipazione dei maggiori specialisti in campo pediatrico, che dovevano decidere sulla trapiantabilità del bimbo di due anni, ricoverato in terapia intensiva dopo il fallito trapianto di cuore del 23 dicembre scorso.