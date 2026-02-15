Trapianto cardiaco per Tommasino | contrasti medici e attesa infinita il Bambino Gesù frena l’operazione

Tommasino, un bambino di sette anni, aspetta da mesi un trapianto di cuore, ma l’ospedale Bambino Gesù ha deciso di fermare temporaneamente l’intervento. La decisione deriva da divergenze tra i medici sulla sua idoneità all’operazione, mentre il bambino riceve supporto respiratorio artificiale giorno e notte. La famiglia si trova di fronte a un’attesa che sembra senza fine, sperando che si trovi una soluzione.

Tommasino, la Lunga Attesa di un Cuore: Tra Speranza, Pareri Contrastanti e una Vita Sostenuta Artificialmente. Tommasino, un bambino di due anni, è ancora in attesa di un trapianto cardiaco all’ospedale Monaldi di Napoli, dopo che un precedente trapianto, avvenuto il 23 dicembre 2025, è risultato compromesso a causa di problemi nella conservazione dell’organo. Le sue condizioni cliniche sono definite “gravi ma stabili” e il piccolo è sostenuto da una macchina cuore-polmone da oltre cinquanta giorni. La Situazione Clinica e il Bollettino Medico. L’ultimo bollettino medico, diffuso dall’Azienda sanitaria dei Colli il 15 febbraio 2026, descrive le condizioni di Tommasino come stabili, pur rimanendo in una situazione di grave criticità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il parere negativo dell’ospedale Bambino Gesù di Roma sulla possibilità di eseguire un nuovo trapianto ha suscitato reazioni contrastanti tra i medici.

Tommasino, un bambino di cinque anni con il cuore danneggiato, resta in lista per il trapianto dopo essere stato in terapia intensiva per 50 giorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.