Va in arresto cardiaco dopo lo scontro in pista | 63enne elitrasporto d’urgenza

Trentotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di forte apprensione oggi pomeriggio sulle piste di Val Rendena, dove un 63enne polacco è stato salvato in extremis dopo un violento impatto con un altro sciatore lungo il tracciato di Pradalago, nel comprensorio della skiarea di Campiglio. L’uomo sarebbe andato in arresto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

