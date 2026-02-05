Treviso intraprende la transizione verso un futuro sostenibile con nuove strategie ambientali
La città di Treviso si prepara a cambiare rotta. Venerdì 20 febbraio, l’Auditorium dei Musei Civici di Santa Caterina ospiterà un convegno dedicato alle nuove strategie ambientali. L’obiettivo è discutere di come la città possa affrontare la sfida della sostenibilità, coinvolgendo esperti e cittadini. La partecipazione è aperta a tutti, mentre si delineano i primi passi concreti per un futuro più verde.
Treviso, 5 febbraio 2026 — Un convegno importante per il futuro sostenibile della città è previsto per venerdì 20 febbraio, dalle 16 alle 19, presso l’Auditorium dei Musei Civici di Santa Caterina. L’evento, dal titolo *“Transizione green – verso una roadmap sostenibile”*, è organizzato da un gruppo di istituzioni, professionisti e associazioni, e mira a costruire un dialogo tra i diversi settori per favorire la transizione verso un modello urbano più ecologico, rispetuoso del clima e connesso alle strategie europee. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico. Il convegno è promosso da **l’Ordine degli Ingegneri di Treviso**, il **Rotary Club Treviso** e il **Patto Europeo per il Clima**, con il patrocinio ufficiale della **Città di Treviso**.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Treviso Futuro
Cnpr forum, puntare alla crescita sostenibile con nuove strategie
Il CNPR Forum si concentra su strategie innovative per promuovere una crescita sostenibile nel settore.
Alla Milano Music Week “Green Stage. Strategie per la transizione sostenibile della musica dal vivo”
In attesa del debutto di MIRANDOLINA a Treviso, il 5 febbraio, abbiamo intervistato la protagonista, Gaja Masciale. Gaja racconta qualcosa di più sul suo personaggio: una giovane donna smarrita, che deve decidere quale percorso intraprendere e cosa des facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.