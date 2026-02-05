Treviso intraprende la transizione verso un futuro sostenibile con nuove strategie ambientali

La città di Treviso si prepara a cambiare rotta. Venerdì 20 febbraio, l’Auditorium dei Musei Civici di Santa Caterina ospiterà un convegno dedicato alle nuove strategie ambientali. L’obiettivo è discutere di come la città possa affrontare la sfida della sostenibilità, coinvolgendo esperti e cittadini. La partecipazione è aperta a tutti, mentre si delineano i primi passi concreti per un futuro più verde.

Treviso, 5 febbraio 2026 — Un convegno importante per il futuro sostenibile della città è previsto per venerdì 20 febbraio, dalle 16 alle 19, presso l’Auditorium dei Musei Civici di Santa Caterina. L’evento, dal titolo *“Transizione green – verso una roadmap sostenibile”*, è organizzato da un gruppo di istituzioni, professionisti e associazioni, e mira a costruire un dialogo tra i diversi settori per favorire la transizione verso un modello urbano più ecologico, rispetuoso del clima e connesso alle strategie europee. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico. Il convegno è promosso da **l’Ordine degli Ingegneri di Treviso**, il **Rotary Club Treviso** e il **Patto Europeo per il Clima**, con il patrocinio ufficiale della **Città di Treviso**.🔗 Leggi su Ameve.eu

