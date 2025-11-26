Città della Scienza tra Arte barocca e ricerca nel segno di Luca Giordano
Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, Città della Scienza invita il pubblico a vivere un'esperienza unica dove la genialità artistica del Barocco incontra il rigore e la curiosità della ricerca scientifica. " Luca Giordano e il Colore" si preannuncia come un appuntamento imperdibile per famiglie, bambini e appassionati d'arte, ponendo al centro dell'attenzione la figura di Luca Giordano, maestro indiscusso della pittura napoletana, celebre per le sue composizioni affollate e l'uso vibrante delle tinte. L'iniziativa rientra nel prestigioso progetto "La Scienza nell'Arte di Luca Giordano", finanziato dalla Regione Campania nell'ambito delle Iniziative di Promozione culturale 2025
