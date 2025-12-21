Innovazione digitale Latina tra le città in transizione

Innovazione digitale, in arrivo nuovi servizi per i cittadini di Latina - Quasi 1,6 milioni di euro da fondi Pnrr per l’innovazione digitale del Comune di Latina, con diversi progetti, di cui alcuni conclusi, altri in fase di elaborazione, altri ancora in fase di ... ilmessaggero.it

Innovazione digitale: Digital Ace a supporto di 7.500 imprese cooperative e artigiane - Accelerare la crescita, aumentare le competenze e favorire lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali per migliaia di imprese italiane, cooperative e artigiane. vita.it

CNA Calabria promuove l’artigianato come motore culturale ed economico attraverso iniziative come “Benvenuti in atelier” e dialoghi con le scuole, valorizzando il Made in Italy e l’innovazione digitale. Leggi l’approfondimento https://www.metisonline. - facebook.com facebook

#Innovazione. #EmiliaRomagna registra livello di digitalizzazione più elevato tra tutte le regioni: in testa nei servizi pubblici digitali. Assessora Mazzoni: “Riconoscimento di impegno per innovazione digitale che si porta avanti da tempo” La #notizia regionee x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.