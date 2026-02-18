Tragedia sul lavoro a Isola della Scala | operaio muore trascinato da un macchinario

Un incidente mortale ha coinvolto un operaio straniero di 32 anni a Isola della Scala, in provincia di Verona, ed è stato causato da un macchinario in funzione. L’uomo è stato trascinato e schiacciato durante le operazioni di lavoro, senza poter essere soccorso in tempo. La scena si è svolta in una stalla dell’azienda avicola locale, dove il lavoratore stava svolgendo le sue mansioni. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto e sulla sicurezza dell’impianto. La vittima lascia una famiglia in Italia e una nel suo paese natale.

Drammatico incidente sul lavoro a Isola della Scala, in provincia di Verona, dove un operaio straniero di 32 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, 18 febbraio. L'uomo stava svolgendo le proprie mansioni all'interno di un'azienda del settore avicolo quando è rimasto schiacciato dal macchinario su cui stava operando, in circostanze ancora in fase di accertamento. Vestiti incastrati negli ingranaggi. Secondo le prime ricostruzioni, gli indumenti dell'operaio sarebbero rimasti impigliati negli ingranaggi, che lo avrebbero trascinato all'interno dell'apparecchiatura.