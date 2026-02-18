Traffico Roma del 18-02-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma del 18 febbraio 2026 alle 19:30 si complica a causa di un incidente tra piazzale Tiburtina e via delle Vigne, che ha causato code sulla tangenziale est e sulla Nuova Circonvallazione interna. La galleria Giovanni XXIII, chiusa in precedenza, è stata riaperta al transito. Tuttavia, si segnalano ancora rallentamenti sulla Cristoforo Colombo e sulla A24. Inoltre, lavori al ponte di via della Storta modificano temporaneamente alcune strade, mentre la ferrovia Metromare resta parzialmente interrotta. La situazione sul territorio rimane tesa.

Luceverde Roma riaperta al transito sulla tangenziale est e la Nuova Circonvallazione interna prima chiusa per incidente tra piazzale della stazione Tiburtina e via Delle va in direzione di Piazzale degli Eroi riaperta al transito anche la galleria Giovanni XXIII in precedenza chiusa tra via della Pineta Sacchetti e la tangenziale est verso San Giovanni che qui si era verificato un incidente ancora trafficata la tangenziale est code a tratti da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni file a tratti anche sul percorso Urbano della A24 da via Fiorentini alla tangenziale est si sta in fila poi sulla Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino a via di Malafede per lavori al ponte di via della Storta tra 21 di questa sera 5 di domattina modifica la viabilità su via Boccea via di Casal Selce e via della torta dei a te anche le linee bus di zona ricordiamo che fino al prossimo 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori è parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana maggiori informazioni su questa ed altre notizie sul sito ma punto luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

