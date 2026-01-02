Traffico Roma del 02-01-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 2 gennaio 2026 alle ore 18:30 presenta rallentamenti sulla A1 tra Colleferro e Valmontone verso Roma, con code e traffico intenso sulla diramazione Roma Sud. Le ZTL del centro e del Tridente sono attive fino al 6 gennaio, con orari estesi per la Tridente. Inoltre, sono in corso lavori sulla via Flaminia con transito a senso unico alternato, che continueranno fino al 31 gennaio. Per aggiornamenti dettagliati, consultate il sito Roma.

Luceverde Roma Bentrovati sulla A1 roma-napoli rallentamenti per incidente tra Colleferro e Valmontone verso Roma file ma per traffico intenso sulla diramazione Roma sud della A1 da Torrenova a raccordo anulare a Roma Le ZTL del centro e del Tridente restano attive ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente video un estensione della fascia oraria e non si può accedere dalle 6:30 alle 22 anche questa notte lavori interessano la via Flaminia transito a senso unico alternato dalle 21 alle 6 del mattino tra Corso di Francia & via Francesco Nitti questi lavori andranno avanti di notte al 31 di gennaio ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.

