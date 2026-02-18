Il 18 febbraio 2026 alle 16:30, un incidente su Viale Tirreno, vicino a via Martana, provoca rallentamenti nel traffico romano. La collisione interessa la corsia in direzione di Piazza Capri e ha causato code e difficoltà per i veicoli che transitano in zona. Nel frattempo, durante le celebrazioni del mercoledì delle ceneri, la presenza del Papa a Sant'Anselmo all'Aventino contribuisce ad aumentare il traffico. Le autorità hanno predisposto deviazioni e misure temporanee per gestire la situazione. La circolazione si mantiene complessa in tutta l'area.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al traffico per un incidente su Viale Tirreno altezza via Martana in direzione di Piazza Capri mercoledì delle ceneri Papa Leone quattordicesimo sta per raggiungere la chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino per l'inizio delle Celebrazioni a seguire ci sarà la processione penitenziale verso la basilica di Santa Sabina possibili difficoltà nell'area circostante contemporanee necessarie lavori Questa notte al ponte di via della Storta tra le 21 e le 5 di domani modifiche alla viabilità su via Boccea via di Casal Selce via della Storta deviate le linee bus di zona ricordiamo che fino al prossimo 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori è parzialmente interrotta tra Porta San Paolo la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-02-2026 ore 16:30

Traffico Roma del 16-02-2026 ore 18:30Il traffico a Roma il 16 febbraio 2026 alle 18:30 si è intensificato a causa di lavori e incidenti sulle principali strade.

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 16:30Roma oggi si presenta molto congestionata.

Ep. 700, Il Nostro Ultimo Giorno in Vietnam: Dove Andremo Dopo PARTE 1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.