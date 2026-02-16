Traffico Roma del 16-02-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 16 febbraio 2026 alle 18:30 si è intensificato a causa di lavori e incidenti sulle principali strade. Le auto incontrano rallentamenti e code lungo il Raccordo Anulare, tra Salaria e la zona di Prenestina, così come tra Casilina e Nomentana. Anche sulla via del Foro Italico, in direzione di San Giovanni, si formano lunghe file tra Corso di Francia e la Salaria. Sul raccordo tra la Roma Fiumicino e La Romanina si registrano congestioni, mentre sulla tangenziale si accumulano auto tra il bivio con la 24 Roma Teramo e viale Castrense

Luceverde Roma Bentrovati spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare in particolare Ci sono cose in carreggiata interna tra Salaria e proseguendo altre cose tra Nomentana e Prenestina e tra Casilina e doppia stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia a via Salaria in direzione di San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale altri file tra il bivio con la 24 Roma Teramo viale Castrense anche in carreggiata poste rallentamenti e code tra via dei Monti Tiburtini a via Salaria Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino al 20 febbraio lavori sulla ferrovia Metromare lavori che comportano L'interruzione del servizio tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliano e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta possibile In alternativa utilizzando la linea B della metropolitana ma per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-02-2026 ore 18:30 Traffico Roma del 02-02-2026 ore 16:30 Roma oggi si presenta molto congestionata. Traffico Roma del 02-02-2026 ore 18:30 Il traffico a Roma questa sera resta molto intenso. Italy vs Micronesia: The Roman Empire vs The Pacific Atolls Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Traffico Roma del 12-02-2026 ore 16:30; Traffico 13, 14, 15, 16 e 17 febbraio 2026: le previsioni di Carnevale. Traffico Roma del 16-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico in entrata Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo anulare code per traffico ... romadailynews.it Traffico Lazio del 16-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio ben trovati sulla A24 roma-teramo rallentamenti in prossimità dei lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni coda tratti in ... romadailynews.it A Roma anche le auto elettriche contribuiscono alla congestione del traffico nella ZTL. Ne è convinta l’amministrazione comunale, che vuole introdurre una gabella annuale da 1.000 euro per l’accesso alla zona a traffico limitato. Una misura che scoraggerà gr - facebook.com facebook Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com