Traffico Roma del 18-02-2026 ore 11 | 30

Roma ha riaperto via dei Fori Imperiali, dopo le potature di qualche giorno fa, per favorire il flusso veicolare e pedonale. La strada, chiusa in precedenza, ora permette il passaggio di veicoli autorizzati e pedoni, e sono state ripristinate le linee bus 51, 85, 87 e 118. Intanto, la circolazione sulla tangenziale est resta intensa vicino alla circonvallazione Salaria, con code in via Cilicia da via Marco Polo in direzione San Giovanni. Tra via Ardeatina e via della Falcognana ci sono forti rallentamenti a causa di un cantiere vicino alla rot

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità riaperta via dei Fori Imperiali dopo le potature dei giorni scorsi la strada è riaperta e veicoli autorizzati e ai pedoni ripristinate le linee bus e 51 85 87 e 118 riaperta Corso Sempione risentimenti al traffico dopo l'incendio di un veicolo di questa mattina tu la tangenziale est traffico intenso all'altezza della circonvallazione Salaria coda in via Cilicia da via Marco Polo in direzione San Giovanni forti rallentamenti anche tra via Ardeatina e via della Falcognana per un cantiere nei pressi della rotatoria e sulla Pontina in entrambi i sensi all'altezza del raccordo sulla ferrovia Metromare prosegue ancora però domani e venerdì l'interruzione dalle 11 alle 16:30 della tratta Porta San Paolo Magliana la circolazione resta invece regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo in alternativa si può utilizzare la metro B tra piramide e Magliana