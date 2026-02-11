Traffico Roma del 11-02-2026 ore 18 | 30

Tra un acquazzone e l’altro, le strade di Roma sono diventate un campo di battaglia. In serata, il traffico si è intensificato, con code che si allungano sui raccordi e le principali arterie della città. Le uscite da Flaminia e Castelgiubileo sono in tilt, mentre sulla Tangenziale si segnalano rallentamenti tra Corso Francia e San Giovanni. Incidente sulla Pontina poco prima del Grande Raccordo, con ripercussioni anche su Cristoforo Colombo e Ardeatina. Il Comune invita alla massima prudenza, perché le condizioni meteo e gli incident

Luceverde Roma Buonasera spostamenti ancora penalizzati dal maltempo piove a tratti su diverse zone dell' hinterland non terreno invito quindi la massima cautela nella guida e al rispetto delle distanze di sicurezza Data l'ora Ci sono poche cose su tutte le principali strade consolari in uscita dal centro per quanto riguarda il raccordo anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite Flaminia castelgiubileo è sempre interna e rallentamenti con code a tratti a partire da Settebagni fino alla rustica nella zona sud del raccordo incolonnamenti a tratti in carreggiata esterna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana sulla tangenziale code da Corso Francia via della Moschea in direzione San Giovanni code anche verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina fino all'uscita Salaria problemi sulla Pontina a causa di un incidente avvenuto all'altezza del Raccordo Anulare ci sono i coronamenti a partire dal Big con la Cristoforo Colombo in direzione quindi di Latina La polizia locale Ci sentiamo un altro incidente all'EUR all'intersezione Viale dell'Arte viale dell'Aeronautica inevitabili le ripercussioni incidente anche sulla Ardeatina nei pressi di via Andrea Millevoi disagio abbastanza contenuti raccomandiamo il tuo realmente tutte le attenzioni del caso incolonnamenti per traffico molto intenso sulla Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino via di Malafede in direzione Ostia code a tratti anche sulla Laurentina dalle tre fontane fino al bivio di Tor Pagnotta

