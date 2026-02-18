Traffico internazionale di stupefacenti | arrestato 39enne

Il 16 febbraio, i Carabinieri di Ponte a Egola hanno arrestato un uomo di 39 anni, coinvolto in un traffico internazionale di stupefacenti. La sua cattura è avvenuta dopo che gli agenti lo hanno trovato in un’abitazione in provincia di Pisa, dove si nascondeva da settimane. L'uomo aveva un ordine di carcerazione firmato il 12 febbraio dalla Procura generale di Firenze, che lo cercava per reati legati al traffico di droga.

Rintracciato e arrestato, nel pomeriggio dello scorso 16 febbraio, dai Carabinieri della Stazione di Ponte a Egola un cittadino straniero di 38 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 12 febbraio dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze.Il 39enne è stato condannato a espiare una pena residua di 3 anni, 8 mesi e 8 giorni di reclusione, per gravi reati legatiall'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.L’indagine che ha portato alla sentenza ha documentato un’attività criminosa estesa e strutturata, svoltasi tra l’estate del 2012 e il maggio del 2013.🔗 Leggi su Pisatoday.it

