Traffico internazionale di stupefacenti | arrestato 39enne
Il 16 febbraio, i Carabinieri di Ponte a Egola hanno arrestato un uomo di 39 anni, coinvolto in un traffico internazionale di stupefacenti. La sua cattura è avvenuta dopo che gli agenti lo hanno trovato in un’abitazione in provincia di Pisa, dove si nascondeva da settimane. L'uomo aveva un ordine di carcerazione firmato il 12 febbraio dalla Procura generale di Firenze, che lo cercava per reati legati al traffico di droga.
Rintracciato e arrestato, nel pomeriggio dello scorso 16 febbraio, dai Carabinieri della Stazione di Ponte a Egola un cittadino straniero di 38 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 12 febbraio dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze.Il 39enne è stato condannato a espiare una pena residua di 3 anni, 8 mesi e 8 giorni di reclusione, per gravi reati legatiall'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.L’indagine che ha portato alla sentenza ha documentato un’attività criminosa estesa e strutturata, svoltasi tra l’estate del 2012 e il maggio del 2013.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Traffico internazionale di stupefacenti, rintracciato e arrestato in Belgio. Era ricercato dal 2025La polizia di Leuven, in Belgio, ha arrestato un uomo di 40 anni originario dell’Albania.
Arrestato in Colombia uomo ricercato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, originario di ChioggiaLorenzo Dei Meneghetti, 50enne di Chioggia, è stato arrestato in Colombia.
Bologna, scoperto traffico internazionale di droga: quattro arresti
Argomenti discussi: Traffico internazionale di cocaina, come arrivava la droga a Parma; Traffico internazionale di droga sull'asse Catania-Barcellona: 12 arresti e sequestrati beni per un milione di euro; Traffico internazionale di droga, 7 arresti: anche tre poliziotti; Traffico internazionale di stupefacenti, rintracciato e arrestato in Belgio. Era ricercato dal 2025.
Operazione antidroga, cinque arresti per traffico internazionale di marijuanaOperazione antidroga dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, con l'arresto di cinque persone. Secondo gli investigatori, si facevano mandare la droga per posta dalla S ... rainews.it
Traffico internazionale di marijuana per corrispondenza: 5 arresti e 30kg di stupefacente sequestratiIn arrivo da Spagna e Thailandia. Sequestrati anche: mezzo chilo di hashish, 8 bilancini, materiale per conservazione e confezionamento e telefoni cellulari ... ivg.it
L'indagine sul traffico internazionale di droga facebook
Traffico internazionale di droga, 7 arresti: anche tre poliziotti Provvedimenti eseguiti dalla Direzione investigativa antimafia #Roma x.com