Traffico di hashish e cocaina 2 condanne definitive Dosi preparate in casa e consegne su ordinazione

Gennaro Di Ronza e Antonietta Fenderico, rispettivamente di 47 e 41 anni di Aversa, sono stati condannati definitivamente per aver gestito un traffico di hashish e cocaina. Le accuse si riferiscono a consegne a domicilio e a dosi preparate in casa, spesso ordinate tramite telefonate dirette. La polizia aveva scoperto il loro giro di spaccio durante un’indagine durata mesi, trovando quantità di droga pronta per essere distribuita. Ora le due persone devono affrontare le pene stabilite dal tribunale.

La Suprema Corte dichiara inammissibili le impugnazioni contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Confermata la responsabilità per detenzione e spaccio di hashish e cocaina tra il 2017 e il 2019 Diventano definitive le condanne per traffico di sostanze stupefacenti nei confronti di Gennaro Di Ronza, 47 anni, e Antonietta Fenderico, 41 anni, entrambi di Aversa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, nel gennaio 2025, aveva confermato il verdetto emesso nel 2019 dal Tribunale di Napoli Nord.🔗 Leggi su Casertanews.it

