Tra Vinicius e Prestianni non è solo una questione personale

Vinicius Jr. ha segnato il gol più bello della giornata. Un arcobaleno che taglia in diagonale l’area di rigore del Benfica, passa sopra le mani di Trubin e si infila proprio là dove, se fossi un ragno, farei la ragnatela. Uno di quei tiri a giro sul secondo palo che fanno sembrare inutile il portiere, troppo grande la porta, che forse neanche due portieri avrebbero preso. Il calcio è così, il fango e la bellezza si mischiano senza possibilità di essere separati, forse la vita è così. Vinicius Jr. esulta vicino alla bandierina più vicina, la prima disponibile, che è sotto i tifosi del Benfica, come tutte le altre bandierine visto che i tifosi ospiti al Da Luz sono relegati al terzo anello (dalla parte opposta rispetto a dove ha segnato Vinicius). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Vinicius contro Prestianni: «I razzisti sono codardi, ma hanno chi li protegge. C’è una cosa che non capisco»Vinicius ha criticato Prestianni dopo aver subito insulti razzisti durante la partita tra Benfica e Real Madrid, sostenendo che i razzisti sono codardi ma hanno qualcuno che li protegge.

