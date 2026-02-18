Vinicius attacca Prestianni | I razzisti sono dei codardi ma hanno chi li protegge! C’è una cosa che non capisco
Vinicius ha puntato il dito contro Prestianni, accusandolo di proteggere i tifosi razzisti che lo hanno insultato durante la partita tra Benfica e Real Madrid. L’attaccante brasiliano ha spiegato di non capire come alcuni siano ancora al sicuro, nonostante le ripetute aggressioni verbali degli ultrà portoghesi. La tensione nello stadio di Lisbona si fa sentire, anche dopo il risultato minimo conquistato dai madrileni.
Leggi anche: Caos Razzismo al Da Luz: Prestianni nega tutto, Vinicius attacca: «Codardi protetti dal sistema»
«È quanto gli ha detto Vinicius. » L’attaccante brasiliano non ha esitato a informare l’arbitro dopo aver sentito una frase pesante da un avversario in seguito al gol che aveva appena segnato a Lisbona. François Letexier, senza esitare, ha incrociato le braccia facebook