Vinicius ha criticato Prestianni dopo aver subito insulti razzisti durante la partita tra Benfica e Real Madrid, sostenendo che i razzisti sono codardi ma hanno qualcuno che li protegge. Durante il match, l’attaccante del Real Madrid si è rivolto all’avversario con parole dure, chiedendosi anche chi possa difendere chi si comporta in modo così vile. Un episodio che ha acceso ulteriormente gli animi sugli spalti, con i tifosi che hanno assistito a momenti di tensione tra i giocatori.

Il match disputato al Da Luz tra Benfica e Real Madrid ha offerto una vittoria estesa dai blancos, ma è stato segnato da un confronto acceso sull’aria di razzismo. Durante i novanta minuti Vinicius Junior ha contribuito al risultato con il gol decisivo, mentre a fine partita ha lanciato un duro merito al comportamento ostile attribuito a un giovane avversario del Benfica. L’episodio ha attirato l’attenzione non solo per l’esito sul campo, ma anche per l’argomentazione sull’atteggiamento di alcuni sostenitori e per la gestione del protocollo da parte degli ufficiali di gara. i razzisti vengono descritti come codardi, costretti a nascondere la loro aggressività dietro la maglietta, confidando in una protezione di terze parti che dovrebbero intervenire ma non sempre fanno rispettare le regole. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Vinicius contro Prestianni: «I razzisti sono codardi, ma hanno chi li protegge. C’è una cosa che non capisco»

Vinicius attacca Prestianni: «I razzisti sono dei codardi, ma hanno chi li protegge! C’è una cosa che non capisco»Vinicius ha puntato il dito contro Prestianni, accusandolo di proteggere i tifosi razzisti che lo hanno insultato durante la partita tra Benfica e Real Madrid.

Caos Razzismo al Da Luz: Prestianni nega tutto, Vinicius attacca: «Codardi protetti dal sistema»Al stadio Da Luz, Vinicius ha accusato Prestianni di essere un codardo protetto dal sistema, dopo un episodio di razzismo che ha preso di mira il giocatore brasiliano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.