Vinicius contro Prestianni | I razzisti sono codardi ma hanno chi li protegge C’è una cosa che non capisco
Vinicius ha criticato Prestianni dopo aver subito insulti razzisti durante la partita tra Benfica e Real Madrid, sostenendo che i razzisti sono codardi ma hanno qualcuno che li protegge. Durante il match, l’attaccante del Real Madrid si è rivolto all’avversario con parole dure, chiedendosi anche chi possa difendere chi si comporta in modo così vile. Un episodio che ha acceso ulteriormente gli animi sugli spalti, con i tifosi che hanno assistito a momenti di tensione tra i giocatori.
Il match disputato al Da Luz tra Benfica e Real Madrid ha offerto una vittoria estesa dai blancos, ma è stato segnato da un confronto acceso sull’aria di razzismo. Durante i novanta minuti Vinicius Junior ha contribuito al risultato con il gol decisivo, mentre a fine partita ha lanciato un duro merito al comportamento ostile attribuito a un giovane avversario del Benfica. L’episodio ha attirato l’attenzione non solo per l’esito sul campo, ma anche per l’argomentazione sull’atteggiamento di alcuni sostenitori e per la gestione del protocollo da parte degli ufficiali di gara. i razzisti vengono descritti come codardi, costretti a nascondere la loro aggressività dietro la maglietta, confidando in una protezione di terze parti che dovrebbero intervenire ma non sempre fanno rispettare le regole. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Vinicius attacca Prestianni: «I razzisti sono dei codardi, ma hanno chi li protegge! C’è una cosa che non capisco»Vinicius ha puntato il dito contro Prestianni, accusandolo di proteggere i tifosi razzisti che lo hanno insultato durante la partita tra Benfica e Real Madrid.
Caos Razzismo al Da Luz: Prestianni nega tutto, Vinicius attacca: «Codardi protetti dal sistema»Al stadio Da Luz, Vinicius ha accusato Prestianni di essere un codardo protetto dal sistema, dopo un episodio di razzismo che ha preso di mira il giocatore brasiliano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vinicius esulta così e accusa di razzismo Prestianni: l'arbitro ferma la partita; Vinicius-Prestianni e accuse di razzismo: caos Benfica-Real; Vinicius accusa Prestianni di insulti razzisti: in Benfica-Real Madrid non si è giocato per 10 minuti; Champions League, sospesa per 10 minuti Benfica-Real Madrid: caso Vinicius-Prestianni.
Il post Instagram di Prestianni dopo il presunto di razzismo: Vinicius ha capito male. E il Benfica lo difende con un videoL'argentino e il club portoghese si sono difesi nella notte dopo quel che è accaduto al Da Luz. Anche Vinicius ha postato una story: I razzisti sono codardi, devono mettersi la maglia sulla bocca. msn.com
Giallo razzismo in Benfica-Real: Vinicius accusa Prestianni, gara ferma per 10’. Nel finale espulso MourinhoGiallo razzismo in Benfica-Real, dopo il gol Vinicius dice all'arbitro che Prestianni gli ha rivolto un insulto razzista: partita sospesa per 10 minuti, poi quando riprende Mourinho viene espulso ... sport.virgilio.it
CHAMPIONS - Benfica, Mourinho: "Prestianni-Vinicius Ho parlato con entrambi: uno dice una cosa, l'altro l'esatto opposto" ift.tt/rz8XFji x.com
Caos e razzismo dopo il golazo di #Vinicius in #BenficaRealMadrid: il brasiliano accusa #Prestianni di insulti durante l'esultanza e minaccia di lasciare il campo, match sospeso per 10 minuti con l'attivazione del protocollo prima che #Arbeloa lo convinca a r facebook