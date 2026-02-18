Il presidente ucraino Zelenskyj ha annunciato che le divergenze tra Kiev e Mosca persistono a causa delle forti differenze su questioni fondamentali. Dopo due giorni di trattative difficili a Ginevra, Zelenskyj ha sottolineato come le posizioni delle due parti siano ancora lontane, nonostante gli sforzi mediatori degli Stati Uniti. La discussione si è concentrata su alcuni punti critici che ancora dividono le due nazioni, evidenziando la complessità del confronto. La situazione resta tesa e senza un accordo immediato in vista.

“Permangono le divergenze sulle questioni sensibili dei territori e della centrale nucleare di Zaporižžja”, occupata dall’esercito russo, ha precisato Zelenskyj, dopo aver ricevuto un resoconto dalla delegazione ucraina. I negoziati tra le delegazioni di Kiev, Mosca e Washington si sono conclusi la mattina del 18 febbraio. I colloqui sono stati suddivisi in due gruppi di lavoro: uno sugli aspetti politici e l’altro sugli aspetti militari. Per quanto riguarda gli aspetti militari, Zelenskyj ha affermato che le parti hanno raggiunto un accordo su “quasi tutti i punti” relativi all’attuazione e al monitoraggio di un futuro cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Tra Kiev e Mosca permangono forti divergenze, afferma il presidente ucraino Zelenskyj

