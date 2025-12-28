Trump | Telefonata produttiva con Putin Alle 19 vertice con Zelensky Kiev | Prevista dichiarazione congiunta all' esercito ucraino ?Mosca | Serve decisione coraggiosa di Kiev

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse dichiarazioni e incontri di rilievo tra leader mondiali. Trump ha definito la sua telefonata con Putin “produttiva”, mentre alle 19 è previsto un vertice con Zelensky. La Kiev parla di una possibile dichiarazione congiunta con le forze armate ucraine, mentre Mosca sottolinea la necessità di decisioni coraggiose da parte di Kiev. Si prevede inoltre un nuovo contatto tra Putin e Trump dopo il meeting con Zelensky.

Inviato Cremlino, 'telefonata Trump-Putin molto buona e produttiva' - L'inviato del Cremlino negli Usa Kirill Dmitriev ha affermato che la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin è stata "buona e molto produttiva ... msn.com

Trump sente Putin al telefono prima dell'incontro con Zelensky: "Chiamata molto buona" - I due presidenti hanno parlato prima dell'atteso incontro nella residenza trumpiana di Mar- today.it

Trump: "Ho avuto una telefonata costruttiva con Putin" x.com

