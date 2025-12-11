Le colpe del governo Zelenskyj nello scandalo di corruzione ucraino

L'articolo analizza le responsabilità del governo Zelenskyj nello scandalo di corruzione che ha coinvolto le aziende statali ucraine. Le istituzioni di Kiev avrebbero sabotato i meccanismi di controllo, favorendo pratiche illecite e l'accumulo di tangenti. Un approfondimento sulle dinamiche politiche e sui rischi per la stabilità del paese.

Le istituzioni di Kiev hanno sabotato i meccanismi di controllo sulle aziende statali, che sono state usate per raccogliere tangenti. L’inchiesta del New York Times. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

