Le colpe del governo Zelenskyj nello scandalo di corruzione ucraino

L'articolo analizza le responsabilità del governo Zelenskyj nello scandalo di corruzione che ha coinvolto le aziende statali ucraine. Le istituzioni di Kiev avrebbero sabotato i meccanismi di controllo, favorendo pratiche illecite e l'accumulo di tangenti. Un approfondimento sulle dinamiche politiche e sui rischi per la stabilità del paese.

Le istituzioni di Kiev hanno sabotato i meccanismi di controllo sulle aziende statali, che sono state usate per raccogliere tangenti. L’inchiesta del New York Times. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le colpe del governo Zelenskyj nello scandalo di corruzione ucraino

Le colpe del governo Zelenskyj nello scandalo di corruzione ucraino - Le istituzioni di Kiev hanno sabotato i meccanismi di controllo sulle aziende statali, che sono state usate per raccogliere tangenti. Da internazionale.it

Volodymyr Zelenskyj cerca un’uscita da un momento critico - Tra le pressioni statunitensi, i bombardamenti russi e uno scandalo di corruzione che lo ha toccato da vicino, il presidente ucraino ha vissuto una delle settimane peggiori della sua vita. Segnala internazionale.it

EX ILVA, 1200 OPERAI A RISCHIO. IL GOVERNO SCARICA LE COLPE SUI PIÙ DEBOLI. CHI IN FABBRICA LAVORA. CHI IN PERIFERIA VIVE. L’ex Ilva di Cornigliano rischia di chiudere, in base al piano del Governo Meloni: rischiano di perdere il lavoro ci - facebook.com Vai su Facebook