Tra economia società e libertà | in programma la presentazione de ' Il pifferaio di Davos'

Maurizio Milano ha scritto il libro ‘Il Pifferaio di Davos’ per denunciare come le decisioni prese a livello globale abbiano indebolito l’economia reale. La presentazione si terrà questa settimana, attirando l’attenzione di politici e imprenditori. L’autore critica le scelte di pochi a discapito di aziende e cittadini, evidenziando le conseguenze di un sistema troppo orientato alla finanza. La discussione si concentra sulla necessità di riappropriarsi di decisioni concrete e di un equilibrio tra libertà e sviluppo. La serata si svolgerà al Teatro Sociale di Milano.

La necessità di un fattivo ritorno al reale, prima che lo stesso ci presenti il conto. E' questo l'obiettivo descritto nella seconda edizione del libro ‘Il Pifferaio di Davos’, scritto dall'economista Maurizio Milano. L'autore e l'avvocato Paride Casini propongono un'analisi critica sul World Economic Forum di Davos e sulle strategie delle élite che mirano a ridefinire economia, società e libertà. L'iniziativa, organizzata dal Progetto San Giorgio, è aperta alla cittadinanza e si terrà sabato 21 alle 9.30 alla Sala della Musica di via Boccaleone. L'evento (ad ingresso libero) beneficia del patrocinio del Comune di Ferrara e di un contributo di 1.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Svimez, lunedì 26 la presentazione del rapporto annuale sull’economia e la società nel MezzogiornoLunedì 26 gennaio alle ore 17, presso la Domus Ars a Napoli, si terrà la presentazione del Rapporto Svimez 2025.

Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2025: economia, società e prospettive di sviluppo del MezzogiornoIl Rapporto SVIMEZ 2025 offre un'analisi approfondita sull'economia e la società del Mezzogiorno, evidenziando le principali sfide e prospettive di sviluppo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.