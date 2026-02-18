Tra cenere e mistero | la Quaresima nel barese tra riti antichi Pupe della Quarantana e processioni suggestive

Il nome di Bari si lega ogni anno alla tradizione delle Pupe della Quarantana, un rito che nasce dall’antica credenza di proteggere le case dalla sfortuna. Questa usanza, che si svolge durante la Quaresima, si svolge tra processioni silenziose e figure di cartapesta che sfilano per le vie del centro storico. È un momento in cui le antiche credenze si mescolano con le celebrazioni religiose, creando un’atmosfera carica di mistero e di storia viva.

Dalle Ceneri alle processioni nei centri storici, la Quaresima in Puglia e nel barese racconta tradizioni, devozioni e simboli antichi come le Pupe della Quarantana. C'è un momento preciso, ogni anno, in cui la nostra terra abbassa il volume. Succede quando finiscono coriandoli e maschere e, con il Mercoledì delle Ceneri, inizia uno dei periodi più intensi e suggestivi dell'anno: la Quaresima. Un tempo che non è solo liturgia, ma racconto collettivo, memoria popolare e devozione che prende forma tra vicoli, chiese e balconi dei centri storici. La Quaresima si apre con un gesto semplice e potentissimo: un pizzico di cenere sulla fronte.

