In Riviera, tra Candelora e San Biagio, le comunità si preparano a celebrare le tradizioni religiose che si tramandano da generazioni. Le feste sono un momento di unione e di ricordo delle radici storiche, con processioni e riti che ancora oggi animano le piazze e le chiese della zona. Le persone si riuniscono per vivere queste occasioni in modo semplice, portando avanti un patrimonio che si respira in ogni angolo della Riviera delle Palme.

L’inizio di febbraio si colora di fede e tradizione lungo la Riviera delle Palme, dove i riti religiosi si intrecciano con le radici storiche e identitarie delle comunità. A San Benedetto del Tronto, il 2 febbraio si celebra la Candelora, una ricorrenza liturgica che richiama la Presentazione di Gesù al Tempio e la Purificazione di Maria, avvenute quaranta giorni dopo la nascita del Bambino. Nella parrocchia di San Filippo Neri, a confine tra San Benedetto e Grottammare, centinaia di fedeli hanno partecipato alla benedizione delle candele, un gesto simbolico che rimanda a Cristo come “luce del mondo”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fede e riti antichi animano la Riviera tra la festa di Candelora e la tradizione di San Biagio

Approfondimenti su Candelora San Biagio

Ogni anno, il 5 febbraio, Catania si riempie di vita per la festa di Sant’Agata.

La festa di Carnevale si svolge ogni anno in tutta Italia, portando nelle strade maschere colorate, carri allegorici e tanta allegria.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Candelora San Biagio

Argomenti discussi: San Biagio, la fede che cura e tiene unita la comunità di Doues; Candelora 2026, tra tradizioni pagane e culti cristiani: gli eventi; È il giorno della Candelora, la luce segno di speranza oltre la frana; Tour agatini 2026: passeggiate nel mistero a Catania.

CANDELORA 2026, DA SEMPRE TRA FEDE, RITI ANTICHI E PROVERBIPer la Chiesa, il 2 febbraio, giorno della Candelora, ricorda la presentazione di Gesù al Tempio e la Purificazione di Maria, quaranta giorni dopo il Natale. A Modena, come in molte altre città italia ... tvqui.it

La Candelora tra riti antichi e previsioni meteo: la luce che annuncia la primaveraScopri le origini e le tradizioni della Candelora, dal significato cristiano della benedizione delle candele alle leggende popolari sul meteo e il Giorno della marmotta. infocilento.it

Focaccia o pane di San Biagio che secondo la tradizione, questa focaccia veniva benedetta il giorno di San Biagio 3 febbraio e poi spezzata con le mani e condivisa in famiglia come gesto di devozione e di protezione per la gola. Ricetta: https://blog.giallozaff - facebook.com facebook