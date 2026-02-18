Tra Azzorre e Porto Cervo | i viaggi nei file Epstein

Nuovi documenti collegati al caso Epstein mostrano come tra le Azzorre e Porto Cervo siano avvenuti diversi incontri. Questi scambi di messaggi e dati indicano spostamenti di persone tra le isole portoghesi e la Costa Smeralda, con dettagli sui viaggi e le presenze in quelle zone. La documentazione rivela anche alcuni appuntamenti registrati nelle agende di alcuni protagonisti, arricchendo il quadro delle attività sospette.

Nuovi elementi I nuovi documenti legati al caso Epstein riportano alla luce una serie di scambi che ricostruiscono spostamenti, presenze e appuntamenti tra Europa e Mediterraneo. Tra questi compare un messaggio attribuito con ogni probabilità alla segretaria, che sembra occuparsi dell’organizzazione logistica dei viaggi: «Jeffrey ha detto ok al fatto che voi ragazze andiate in Sardegna dopo le Azzorre. Per favore dammi i dettagli quando sei pronta a fornirli. Ha anche confermato il volo di ritorno a Parigi il 19 giugno e a Milano il 19 giugno, in attesa di ulteriori istruzioni». Un testo che delinea un’agenda fitta di trasferimenti e coordinamenti internazionali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Lago di Como nei file Epstein: tra località famose e hotel di lussoIl Lago di Como appare nei file Epstein perché alcuni documenti collegati al caso sono stati trovati tra le email pubblicate, coinvolgendo hotel di lusso e località rinomate della zona.

