Tra Azzorre e Porto Cervo | i viaggi nei file Epstein
Nuovi documenti collegati al caso Epstein mostrano come tra le Azzorre e Porto Cervo siano avvenuti diversi incontri. Questi scambi di messaggi e dati indicano spostamenti di persone tra le isole portoghesi e la Costa Smeralda, con dettagli sui viaggi e le presenze in quelle zone. La documentazione rivela anche alcuni appuntamenti registrati nelle agende di alcuni protagonisti, arricchendo il quadro delle attività sospette.
Nuovi elementi I nuovi documenti legati al caso Epstein riportano alla luce una serie di scambi che ricostruiscono spostamenti, presenze e appuntamenti tra Europa e Mediterraneo. Tra questi compare un messaggio attribuito con ogni probabilità alla segretaria, che sembra occuparsi dell’organizzazione logistica dei viaggi: «Jeffrey ha detto ok al fatto che voi ragazze andiate in Sardegna dopo le Azzorre. Per favore dammi i dettagli quando sei pronta a fornirli. Ha anche confermato il volo di ritorno a Parigi il 19 giugno e a Milano il 19 giugno, in attesa di ulteriori istruzioni». Un testo che delinea un’agenda fitta di trasferimenti e coordinamenti internazionali. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche: Pubblicati i file su Epstein, nei documenti oltre 1.200 vittime. Tra le migliaia di foto anche Clinton in piscina
Lago di Como nei file Epstein: tra località famose e hotel di lussoIl Lago di Como appare nei file Epstein perché alcuni documenti collegati al caso sono stati trovati tra le email pubblicate, coinvolgendo hotel di lusso e località rinomate della zona.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le migliori città in cui vivere in Portogallo; Portogallo sfiancato dalla tempesta Kristin ma il governo arranca: il decreto legge per i fondi straordinari è fermo; Le 20 spiagge più belle del Portogallo: la guida da Algarve a Porto; Mose, già 21 sollevamenti in due settimane: costi oltre i 4 milioni.
Portogallo: si avvicina il ciclone Gabrielle, voli cancellati a Porto e LisbonaIl ciclone Gabrielle sta per raggiungere il territorio continentale dopo aver attraversato le Azzorre e aver lasciato 16 persone senza casa a causa del vento e della forte pioggia. Negli aeroporti di ... it.euronews.com
Porto in 2 giorni: itinerario completo tra azulejos, vino Porto e panorami sul DouroCosa vedere a Porto in 2 giorni: itinerario dettagliato tra centro storico, Ribeira, cantine di Gaia e tramonti sul Douro. Guida completa per organizzare il viaggio. fulltravel.it
Carrasciali Alzachinesu, la sfilata torna a Porto Cervo dopo 20 anni: modifiche al percorso per il vento Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/02/17/carrasciali-alzachinesu-la-sfilata-torna-a-porto-cervo-dopo-20-anni-modifiche-al-percorso/ facebook