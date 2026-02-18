Lago di Como nei file Epstein | tra località famose e hotel di lusso

Il Lago di Como appare nei file Epstein perché alcuni documenti collegati al caso sono stati trovati tra le email pubblicate, coinvolgendo hotel di lusso e località rinomate della zona. A partire dalla fine del 2025, il sito Jmail.world permette di sfogliare facilmente questa parte dell’archivio, offrendo un’esperienza che ricorda una casella di posta elettronica. In questo modo, gli utenti possono consultare messaggi e documenti collegati alle indagini, molti dei quali sono stati resi pubblici attraverso vari rilasci ufficiali.

Nei documenti resi consultabili online compaiono citazioni di Lake Como, Bellagio, Varenna e Laglio. Nessun riferimento, per quanto emerso, è legato a presunti reati Da fine 2025 Jmail.world è diventato uno dei modi più semplici per esplorare una parte dei cosiddetti “Epstein files”: un archivio navigabile che riproduce l’esperienza di una casella email e indicizza documenti e messaggi collegati al caso Jeffrey Epstein, resi pubblici in vari rilasci. In questo contesto, chi sta curiosando tra i file prova spesso a cercare anche parole chiave legate all’Italia, e tra queste inevitabilmente compaiono Lago di Como e località note del territorio.🔗 Leggi su Quicomo.it

