Abbandono di minori archiviata l' indagine su Totti Il legale di Ilary Blasi | Valuteremo azioni

Il tribunale di Roma ha chiuso l’indagine su Francesco Totti, accusato di aver lasciato i figli senza supporto. La decisione arriva dopo aver esaminato le prove e le testimonianze raccolte negli ultimi mesi. Ilary Blasi, rappresentata dal suo avvocato, annuncia che valuterà eventuali azioni legali contro l’ex marito. La vicenda ha acceso l’attenzione dei media e diviso l’opinione pubblica. Totti non è più coinvolto in questa inchiesta, che ora si conclude senza ulteriori conseguenze.
Il tribunale di Roma ha archiviato l'indagine che vedeva l’ex calciatore Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. Il gip ha accolto la richiesta fatta dalla Procura. La vicenda era nata dopo una denuncia presentata dall’ex moglie, Ilary Blasi, in cui sosteneva che Totti avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore in una sera del maggio 2023. Nell’ambito dell’indagine, ora finita in archivio, erano state iscritte nel registro anche l’attuale compagna del calciatore, Noemi Bocchi e la tata, che vive nello stesso palazzo. L’archiviazione disposta dal gip di Roma per Francesco Totti, Noemi Bocchi e la babysitter, è «una decisione che non capisco e non condivido. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Archiviata l'inchiesta su Totti e Noemi Bocchi: nessun abbandono di minoriIl gip di Roma ha deciso di chiudere l'indagine su Totti e Noemi Bocchi dopo aver accertato che non ci sono prove di abbandono di minori.
