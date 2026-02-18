Torre Orsaia | condotte in Caserma due donne con precedenti

I carabinieri di Torre Orsaia hanno arrestato due donne rom che chiedevano soldi ai passanti. La loro attività sospetta ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che le hanno trovate mentre si aggiravano nel centro del paese. Le due donne avevano precedenti penali e sono state condotte in caserma per ulteriori accertamenti. La presenza delle donne aveva insospettito alcuni residenti, che avevano segnalato comportamenti strani. La situazione rimane sotto controllo mentre le indagini continuano.

In azione, i carabinieri di Torre Orsaia che hanno individuato due donne di etnia Rom mentre chiedevano denaro ai passanti e ai residenti. Condotte in Caserma dai militari, è emerso che entrambe le persone fermate avevano diversi precedenti penali. Sono state rilasciate, ma la loro posizione è stata segnalata alle autorità competenti per eventuali misure preventive. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella .🔗 Leggi su Salernotoday.it Belluno, rapine con il crocifisso: 48enne con precedenti arrestato, danneggiamento in caserma.Un uomo di 48 anni, con precedenti e residente in provincia di Venezia, è stato arrestato a Belluno dopo aver usato un crocifisso come arma durante due rapine il 16 febbraio 2026. Rapinano due donne in pieno centro abitato a Canicattì, arrestati due giovani già noti per precedentiDue giovani sono stati arrestati questa mattina a Canicattì con l’accusa di aver rapinato due donne in pieno centro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Torre Orsaia: condotte in Caserma due donne con precedentiIn azione, i carabinieri di Torre Orsaia che hanno individuato due donne di etnia Rom mentre chiedevano denaro ai passanti e ai residenti. salernotoday.it Torre Orsaia, controlli dei Carabinieri: chiesta l’espulsione per due donne con precedentiI Carabinieri di Torre Orsaia fermano due donne con numerosi precedenti penali. Richiesto il foglio di via obbligatorio con divieto di rientro per tre anni. infocilento.it A causa delle condizioni meteo avverse, il Carnevale previsto sarà rinviato al 17 febbraio a Celle di Bulgheria. Le altre due tappe saranno riprogrammate e comunicate a breve. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti! #prolocotorreorsaia #torreorsaia # facebook