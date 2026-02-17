Belluno rapine con il crocifisso | 48enne con precedenti arrestato danneggiamento in caserma

Un uomo di 48 anni, con precedenti e residente in provincia di Venezia, è stato arrestato a Belluno dopo aver usato un crocifisso come arma durante due rapine il 16 febbraio 2026. Gli agenti dei Carabinieri lo hanno fermato dopo aver identificato il suo volto grazie alle telecamere di sorveglianza e a testimonianze locali. Durante l’intervento, il sospetto ha causato danni alla caserma prima di essere portato in caserma.

Crocifisso come Arma: Rapine a Belluno, Fermato un 48enne con Precedenti. Un uomo di 48 anni, con precedenti penali e residente in provincia di Venezia, è stato denunciato dai Carabinieri di Belluno per due rapine commesse il 16 febbraio 2026. L’arresto è avvenuto a Castellavazzo, dopo che l’uomo aveva minacciato le vittime brandendo un crocifisso di metallo, trasformando un simbolo religioso in uno strumento di intimidazione. Le indagini sono in corso per accertare le motivazioni dell’atto e valutare la sua posizione legale. Minacce e Fuga: La Dinamica delle Rapine. Il primo episodio si è verificato in un bar di Belluno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Due rapine con pistola in mezz'ora vicino Roma tra Ostia e Fiumicino, arrestato un 37enne con precedentiDue rapine in mezz'ora tra Ostia e Fiumicino hanno riacceso i timori tra i residenti.

Leggi anche: Varese: 48enne tenta di uccidere moglie con un cavo elettrico, arrestato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.