Torna la fiera ’Testo’ Dal manoscritto al lettore Ecco come nasce un libro

La fiera ’Testo’ torna in città, portando con sé un percorso che svela come un manoscritto si trasforma in un libro finito. La manifestazione, che si svolgerà nei prossimi giorni, guiderà i visitatori attraverso sette tappe, spiegando ogni fase del processo di produzione editoriale. Un esempio concreto: ci saranno laboratori pratici e incontri con autori e illustratori, per mostrare passo dopo passo come nasce un libro e arriva nelle librerie.

Si rinnova il viaggio, in sette stazioni, per esplorare il mondo della lettura. O meglio, per capire "come si diventa un libro", dal manoscritto al lettore finale. E' la formula che fa di "Testo" una fiera del tutto originale quanto di successo, confermando alla sua V edizione l'attenzione dell' editoria contemporanea e dei suoi protagonisti. Organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todo Modo, "Testo" andrà in scena alla Stazione Leopolda dal 27 febbraio al 1° marzo. Saranno 169 le case editrici, oltre 180 le autrici e gli autori da tutto il mondo e quasi 200 gli appuntamenti in programma tra anteprime, presentazioni, seminari, laboratori, panel, produzioni originali e collaborazioni, per attraversare le sette tappe della nascita del libro: il manoscritto, il risvolto, la traduzione, il segno, il racconto, la libreria, il lettore.