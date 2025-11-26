La Fiera del Libro di Genova torna in una rinnovata Galleria Mazzini per l' edizione natalizia 2025
Torna l’appuntamento più atteso per gli appassionati di libri e lettura, ma anche di vinili e stampe d'epoca. La Fiera del Libro, edizione invernale, prende il via lunedì 1° dicembre nella sua sede originaria di galleria Mazzini, dove cent’anni fa era partita la prima rassegna destinata a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Comunità Ebraica di Roma. . Domenica 30 novembre dalle ore 10.30 alle 18.30 torna "La Piccola Fiera del Libro Ebraico" con la sua terza edizione! La giornata di questo anno è interamente dedicata a Giustizia, Crime e Spionaggio con ospiti, libri, dibattiti e - facebook.com Vai su Facebook
La Fiera del Libro di Genova torna in una rinnovata Galleria Mazzini per l'edizione natalizia 2025 - Torna l’appuntamento più atteso per gli appassionati di libri e lettura, ma anche di vinili e stampe d'epoca. Da genovatoday.it
A Genova torna la Fiera del Libro in Galleria Mazzini, quest’anno senza cantieri - Torna l’appuntamento più atteso per gli appassionati di libri e lettura, ma anche di vinili e stampe d’epoca. liguria24.it scrive
A Genova torna la Fiera di Natale in Piazza della Vittoria - Da sabato 29 novembre ritroveremo i tradizionali mercatini in piazza a Genova, che offrono prodotti che valorizzano l'offerta della cultura del territorio ... Scrive telenord.it