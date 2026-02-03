Prefettura e Asp di Catania rilanciano la campagna per la donazione del sangue

Nei giorni in cui Catania festeggia la sua Patrona, Prefettura e Asp di Catania rilanciano la campagna di donazione del sangue. Le due istituzioni invitano i cittadini a donare, sottolineando che la richiesta di sangue resta sempre alta. Le autorità vogliono sensibilizzare chi può contribuire a salvare vite, anche in un periodo di celebrazioni.

Nei giorni in cui Catania celebra la sua Patrona, la Prefettura di Catania e l’Azienda sanitaria provinciale rinnovano l’attenzione sull’importanza della donazione del sangue, esigenza costante per garantire le attività trasfusionali del territorio. In occasione della Festa di Sant’Agata.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Catania Patrona

Questa mattina, una squadra di canottaggio del Circolo Velico di Reggio Calabria si è fermata al centro comunale Avis per donare sangue.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Catania Patrona

Argomenti discussi: Insieme per fare prevenzione; Aggressioni ai medici in ospedale a Vibo: pressing sindacale su Asp e Prefettura; Violenza contro i medici, l’allarme dello SMI Calabria: appello a Prefetto e ASP di Vibo Valentia; Intimidazioni nel Vibonese, il prefetto: Attenzione alta, ma nessun allarme. E sulle scarcerazioni di Rinascita Scott: Ritorni monitorati · ilvibonese.it.

Festa di Sant’Agata, Prefettura e Asp di Catania rilanciano la campagna per la donazione del sangueRuggero Sardo è il volto della campagna nello spot istituzionale realizzato dalla Direzione Generale dell’Asp di Catania. Il video utilizza immagini e riferimenti legati alla tradizione agatina per ... catanianews.it

Asp di Reggio Calabria: ecco perché è stata sciolta e commissariata. Le relazioni di Salvini e della Prefettura spiegano tutti gli intrecci con la malavita organizzata e i ...C'è un po' di tutto nelle carte che accompagnano il Dpr firmato da Mattarella e pubblicato ieri in Gazzetta che fa seguito alla decisione del Governo del 7 marzo scorso di sciogliere l'azienda ... quotidianosanita.it

RASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Catania-Trapani, nuovo rinvio. Decisione sovvertita dalla Prefettura" - facebook.com facebook

In Prefettura a Catania, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sull’emergenza maltempo, richiamando la necessità di serietà e chiarezza nell’uso delle risorse pubbliche: «I fondi sono dei cittadini, non nostri». Meloni ha spiegato che le risorse ar x.com