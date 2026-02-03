Prefettura e Asp di Catania rilanciano la campagna per la donazione del sangue

Nei giorni in cui Catania festeggia la sua Patrona, Prefettura e Asp di Catania rilanciano la campagna di donazione del sangue. Le due istituzioni invitano i cittadini a donare, sottolineando che la richiesta di sangue resta sempre alta. Le autorità vogliono sensibilizzare chi può contribuire a salvare vite, anche in un periodo di celebrazioni.

Nei giorni in cui Catania celebra la sua Patrona, la Prefettura di Catania e l’Azienda sanitaria provinciale rinnovano l’attenzione sull’importanza della donazione del sangue, esigenza costante per garantire le attività trasfusionali del territorio. In occasione della Festa di Sant’Agata.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

