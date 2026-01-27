Domenica 1 febbraio torna il Carnevale in Piazza grande festa a Carpi

Il Carnevale in Piazza a Carpi torna domenica 1 febbraio, offrendo un evento dedicato a bambini e famiglie. La manifestazione prevede sfilate di carri allegorici, maschere e musica, creando un’atmosfera di festa e allegria. Un’occasione per vivere un momento di condivisione e divertimento nel centro cittadino.

Domenica 1 febbraio torna il Carnevale in Piazza, la grande festa dedicata soprattutto a bambini e bambine con la sfilata dei carri allegorici e delle maschere, musica e lo sproloquio di Mostardino.Il programma della manifestazione, organizzata dall'associazione Bambininfesta, con il contributo.

