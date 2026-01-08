Accecata dalla gelosia colpisce l' auto della rivale in amore con una statua della Madonna | estetista condannata

Un'estetista è stata condannata per aver danneggiato l'auto della rivale in amore, colpendola con una statua della Madonna, motivata dalla gelosia. La sentenza prevede sette mesi di servizio di volontariato presso un ente assistenziale e il risarcimento dei danni alla parte civile. La vicenda evidenzia le conseguenze legali di comportamenti impulsivi e la possibilità di rispondere attraverso misure alternative alla detenzione.

Sette mesi di servizio di volontariato presso un ente assistenziale di beneficenza in sostituzione della pena detentiva e il risarcimento dei danni in favore della parte civile. È questa la sentenza emessa nel processo a carico di Olga K., 46 anni ucraina ma da tempo residente a Santa Maria Capua.

