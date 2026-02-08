Inter le ultime dall' infermeria | Calhanoglu e Barella tornano in gruppo martedì

L’Inter si prepara alla ripresa degli allenamenti. Martedì, Calhanoglu e Barella torneranno in gruppo dopo aver superato i rispettivi problemi fisici. Per Dumfries, invece, bisognerà aspettare ancora qualche giorno: l’esterno olandese, fermo da inizio novembre per un infortunio alla caviglia e operato, non ha ancora ripreso il campo.

