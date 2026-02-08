Inter le ultime dall' infermeria | Calhanoglu e Barella tornano in gruppo martedì
L’Inter si prepara alla ripresa degli allenamenti. Martedì, Calhanoglu e Barella torneranno in gruppo dopo aver superato i rispettivi problemi fisici. Per Dumfries, invece, bisognerà aspettare ancora qualche giorno: l’esterno olandese, fermo da inizio novembre per un infortunio alla caviglia e operato, non ha ancora ripreso il campo.
Per Dumfries invece, che è fermo da inizio novembre per un infortunio e conseguente operazione alla caviglia, c'è ancora da attendere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Infortunati Inter, quando tornano Barella e Calhanoglu?
La squadra nerazzurra aspetta con ansia il ritorno di Barella e Calhanlu.
Infortunati Inter, ecco quando tornano in gruppo Barella e Calhanoglu
Barella e Calhanoglu tornano ad allenarsi con il gruppo.
