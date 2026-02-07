Roma le ultime dall' infermeria | Dybala torna in gruppo Ma si ferma Vaz

Questa mattina a Trigoria, la notizia più importante riguarda Dybala: si è allenato con il gruppo, ma poi si è fermato per un piccolo fastidio. Vaz invece ha lasciato il campo in anticipo a causa di un problema fisico. Intanto, Gasperini pensa già alla sfida contro il Cagliari, e potrebbe riavere Ferguson a disposizione. Per Hermoso, invece, è stato preparato un trattamento personalizzato a causa di una contusione al collo del piede.

Nuovi infortuni ma pure recuperi in vista. Gian Piero Gasperini conta oggi di avere a disposizione Dybala e Evan Ferguson che questa settimana non hanno ancora svolto un allenamento in gruppo. I due attaccanti sono alle prese rispettivamente con un’infiammazione al ginocchio ed alla caviglia, ieri hanno mostrato miglioramenti e oggi sosterranno il provino decisivo per rispondere presente con il Cagliari. In caso di semaforo verde la Joya partirà titolare probabilmente al fianco di Zaragoza e qualche passo alle spalle di Malen. Altrimenti ci sarà Soulé a completare il tridente. La brutta notizia arriva da Vaz, che ha rimediato una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra: il francese resterà ai box per un paio di settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ROMA, LE IMMAGINI DEL LAVORO DIFFERENZIATO DI DYBALA IN ALLENAMENTO: GASP OSSERVA VIGILE

