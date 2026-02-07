Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano, Mariah Carey ha stupito tutti. La cantante si è presentata vestita da regina delle nevi, conquistando il pubblico con una performance di

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali ha avuto una protagonista d’eccezione: Mariah Carey si è trasformata nella regina delle nevi di San Siro, conquistando il pubblico con una scelta artistica inaspettata. La cantante statunitense ha infatti interpretato “Nel blu dipinto di blu” – meglio conosciuto come “Volare” – il classico immortale firmato da Domenico Modugno nel 1958. L’esibizione ha rappresentato un omaggio alla musica italiana su scala mondiale, con la voce potente della popstar che si è misurata con una canzone simbolo della cultura del nostro Paese. Dopo aver emozionato con il brano di Modugno, Carey ha proseguito con “Nothing is Impossible”, traccia estratta dal suo ultimo disco “Here for It All”, pubblicato l’anno scorso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Mariah Carey regina delle nevi a Milano-Cortina 2026, la sua Volare mette i brividi, ma diventa virale il gobbo fonetico

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 allo stadio San Siro, Mariah Carey ha sorpreso tutti cantando in italiano.

Mariah Carey ha aperto le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con uno spettacolo che ha sorpreso tutti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Mariah Carey aprirà le Olimpiadi Milano-Cortina: la star attesa a San Siro

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi, le pagelle ai look: Vittoria Ceretti angelo (9), Mariah Carey regina delle nevi (8), Matilda De Angelis non spicca il volo (6,5); Mariah Carey canta ‘Nel blu dipinto di blu’, l’omaggio all’Italia delle Olimpiadi: il video spoiler sui social; Mariah Carey canta in italiano a di Milano Cortina: il suo gobbo esilarante e già virale (video); Da Tom Cruise a Mariah Carey e Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Mariah Carey regina delle nevi a Milano-Cortina 2026, la sua Volare mette i brividi, ma diventa virale il gobbo foneticoLa cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali ha avuto una protagonista d’eccezione: Mariah Carey si ... msn.com

Olimpiadi, le pagelle ai look: Vittoria Ceretti angelo (9), Mariah Carey regina delle nevi (8), Matilda De Angelis non spicca il volo (6,5)I voti ai look alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi: Laura Pausini tanta roba (8), Pierfrancesco Favino signorotto (6) ... corriere.it

OLIMPIADI / In una nuvola di di piume e paillettes, ecco Mariah Carey intonare "Nel blu dipinto di blu", omaggio a Domenico Modugno e all'Italia. E lo stadio di San Siro a cantare con lei. Segui la nostra diretta, link nel primo commento. facebook

Da Laura Pausini a Mariah Carey, da Vittoria Ceretti a Charlize Theron: quello che ci è piaciuto di più (lato beauty) delle famose che hanno partecipato all'apertura dei Giochi x.com