Chivu attacca Spalletti e blinda l’Inter | Noi odiati perché vinciamo ora sotto col Bodo

Cristian Chivu critica Spalletti e difende l’Inter, accusando i tifosi di odiare la squadra perché vince troppo. La sua dichiarazione arriva prima della partita decisiva contro il BodoGlimt per i playoff di Champions League, una gara che potrebbe cambiare il percorso stagionale del club. Chivu ha sottolineato come la squadra sia pronta a affrontare la sfida con determinazione, consapevole delle tensioni esterne.

Alla vigilia del delicato impegno nei playoff di Champions League contro il BodoGlimt, Cristian Chivu si presenta in conferenza stampa con la corazza dei momenti solenni. Il tecnico romeno, chiamato a guidare il sodalizio nerazzurro nell’insidiosa trasferta norvegese, ha scelto la via della fermezza, blindando lo spogliatoio dalle turbolenze mediatiche e rispedendo al mittente le stoccate giunte da Torino dopo il discusso derby d’Italia. Con un piglio da leader navigato, l’allenatore ha voluto troncare ogni strascico relativo al caso Bastoni, spostando l’asse del discorso sulla caratura europea di un’Inter che non intende accettare scuse, siano esse legate al clima artico o alle assenze pesanti di Calhanoglu e Frattesi.🔗 Leggi su Forzainter.eu

