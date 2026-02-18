Chivu attacca Spalletti e blinda l’Inter | Noi odiati perché vinciamo ora sotto col Bodo
Cristian Chivu critica Spalletti e difende l’Inter, accusando i tifosi di odiare la squadra perché vince troppo. La sua dichiarazione arriva prima della partita decisiva contro il BodoGlimt per i playoff di Champions League, una gara che potrebbe cambiare il percorso stagionale del club. Chivu ha sottolineato come la squadra sia pronta a affrontare la sfida con determinazione, consapevole delle tensioni esterne.
Alla vigilia del delicato impegno nei playoff di Champions League contro il BodoGlimt, Cristian Chivu si presenta in conferenza stampa con la corazza dei momenti solenni. Il tecnico romeno, chiamato a guidare il sodalizio nerazzurro nell’insidiosa trasferta norvegese, ha scelto la via della fermezza, blindando lo spogliatoio dalle turbolenze mediatiche e rispedendo al mittente le stoccate giunte da Torino dopo il discusso derby d’Italia. Con un piglio da leader navigato, l’allenatore ha voluto troncare ogni strascico relativo al caso Bastoni, spostando l’asse del discorso sulla caratura europea di un’Inter che non intende accettare scuse, siano esse legate al clima artico o alle assenze pesanti di Calhanoglu e Frattesi.🔗 Leggi su Forzainter.eu
Chivu blinda l’Inter: “Basta alibi sugli arbitri, pensiamo a Spalletti”Cristian Chivu ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulle prestazioni dell’Inter e ha criticato le scuse legate agli arbitri, sostenendo che non devono più essere un alibi.
Bastoni e Chivu rispondono: l’Inter difende l’espulsione controversa e prepara la sfida col Bodo Glimt.Alessandro Bastoni e Cristian Chivu hanno preso posizione contro le polemiche sull'espulsione di un giocatore, a causa di una decisione che hanno definito corretta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juve, niente romanticismo a San Valentino. Per Chivu e Spalletti conta solo vincere; Juventus, Spalletti attacca Chivu: Inaccettabile che dia del bischero a Kalulu; Chivu attacca sul caso Bastoni: Smettiamola di fare i moralisti. In altre sedi c'è frustrazione...; Spalletti attacca Chivu e accende Galatasaray-Juve: Frasi inaccettabili, orgoglioso dei miei ragazzi.
Spalletti attacca Chivu e accende Galatasaray-Juve: Frasi inaccettabili, orgoglioso dei miei ragazziAlla vigilia della Champions il tecnico bianconero torna sul derby con l’Inter, difende Kalulu e prepara l’inferno di Istanbul ... giornalelavoce.it
C'è Gala-Juve, ma Spalletti pensa all'Inter e attacca Chivu. E davanti si ferma pure DavidNel giorno in cui la Juventus ha preparato la partita che giocherà stasera contro il Galatasaray a Istanbul, l'attenzione è ancora. tuttomercatoweb.com
CHIVU RINCARA LA DOSE E ATTACCA! “Gli arbitri sono l’alibi dei perdenti, tanto casino e po non riescono nemmeno a.. https://blstg.news/e2an/ facebook
Chivu attacca sul caso #Bastoni : "Smettiamola di fare i moralisti e basta lamentarsi” Alla vigilia della sfida contro il Bodø/Glimt, Cristian #Chivu è tornato sulle polemiche di #InterJuventus #Sportitalia x.com