Topolino – Sul numero 3665 arriva I Tre Forchettieri la nuova parodia del capolavoro di Alexandre Dumas

Topolino ha pubblicato il numero 3665 con la nuova parodia di “I Tre Forchettieri”, ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas. La storia si svolge in un ambiente colorato e pieno di azione, con personaggi che ricordano i tre moschettieri, ma rivisitati in chiave divertente. La rivista è disponibile nelle edicole, nelle fumetterie e su Panini.

Tutti per uno, uno per tutti! Sul numero 3665 di Topolino – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 18 febbraio –si celebra il grande romanzo d’avventura con I tre Forchettieri, una nuova, irresistibile parodia in due puntate liberamente ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas. La storia – firmata da Sergio Badino ai testi e Alessandro Perina ai disegni – accompagna i lettori in una rocambolesca avventura tra duelli, intrighi di corte e irresistibili trovate comiche, con protagonisti d’eccezione e una rivisitazione tutta disneyana del mondo dei moschettieri. A I tre Forchettieri è dedicata anche la cover del numero, realizzata da Francesco D’Ippolito e Andrea Cagol. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Topolino – Sul numero 3665 arriva “I Tre Forchettieri” la nuova parodia del capolavoro di Alexandre Dumas Topolino 3665 presenta “I Tre Forchettieri”: la nuova parodia DisneyNel numero di Topolino 3665, viene pubblicata la nuova parodia Disney intitolata “I Tre Forchettieri”. Topolino – Sul numero 3655 del magazine debutta la versione a fumetti di Alberto Angela nella storia “Topolino e l’enigma di Topokli Tepe”Sul numero 3655 di Topolino, in edicola dal 10 dicembre, debutta la versione a fumetti di Alberto Angela con la storia “Topolino e l’enigma di Topokli Tepe”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Topolino pubblica I tre Forchettieri, parodia Disney del classico di Dumas; Topolino 3665 presenta I Tre Forchettieri: la nuova parodia Disney; Tutto quello che sappiamo su I tre Forchettieri; Il Dottor AI che sta fregando i social: tra Deepfake e consigli medici da brivido. Topolino 3665 presenta I Tre Forchettieri: la nuova parodia DisneySu Topolino 3665 arriva I Tre Forchettieri, la parodia Disney del romanzo di Dumas firmata da Badino e Perina. In edicola dal 18 febbraio ... lopinionista.it Topolino pubblica I tre Forchettieri, parodia Disney del classico di DumasSu Topolino 3665 arriva I tre Forchettieri, parodia Disney del romanzo di Dumas scritta da Sergio Badino e disegnata da Alessandro Perina. fumettologica.it * NUOVA RECENSIONE * Topolino 3664 (link nei commenti) "Paperina e Paperino che pattinano sul ghiaccio, una di fronte all’altro, tenendosi le mani con le dita intrecciate e guardandosi dritto negli occhi. Lui incantato e un po’ impacciato, lei radiosa e cons facebook