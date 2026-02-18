Top fatturati ad Acerra | quali sono le aziende che dominano il polo industriale

Acerra vede alcune aziende dominare i suoi fatturati più alti, perché hanno investito in nuove linee di produzione e ampliato i loro stabilimenti. Questi imprenditori hanno portato avanti progetti concreti, come l’ammodernamento degli impianti e l’assunzione di nuovi lavoratori, che hanno rafforzato la loro presenza nel polo industriale.

Un viaggio tra le imprese che generano i maggiori volumi d’affari in uno dei principali poli industriali della Campania. In un contesto caratterizzato da specializzazione produttiva, infrastrutture logistiche e vocazione manifatturiera, molte aziende si sono distinte per i loro volumi di fatturato, occupando di conseguenza posizioni di rilievo nei rispettivi settori di mercato. Questo articolo si propone di esplorare le principali imprese che fanno registrare i fatturati più alti. Napoli, il nuovo trucco dei parcheggiatori abusivi per evitare le multe: dai biglietti riciclati ai falsi permessi invalidi🔗 Leggi su Napolitoday.it Polo industriale di Caivano: quali sono le aziende che fatturano di piùIl polo industriale di Caivano, situato nell’area di Pascarola, ospita diverse aziende attive in vari settori. Leggi anche: Le imprese di Top 500. I fatturati tengono (+2,9%) ma la redditività rallenta. Soffrono le medie aziende Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Top fatturati ad Acerra: quali sono le aziende che dominano il polo industriale. Gibson spegne 100 candeline per le flat-top e non porta la torta… ma tre acustiche: SJ-200 60s, LG-2 50s e J-160E Original Vintage fuori, aggiornate dentro. Chi si sacrifica per “testarle a fondo” #chitarra #chitarristi #chitarraacustica #GibsonGuitars facebook