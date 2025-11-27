Le imprese di Top 500 I fatturati tengono +2,9% ma la redditività rallenta Soffrono le medie aziende

di Lisa Ciardi FIRENZE Alla crescita modesta dei fatturati si accompagna una flessione dei margini sulle vendite, con un valore dell’indice EbitdaRicavi che si attesta al 7,8%, circa un punto percentuale al di sotto del valore fatto registrare nel 2023. È uno dei dati centrali che emergono dall’analisi del professor Francesco Giunta, ordinario di economia aziendale al Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze (Disei), e la professoressa Laura Bini, che hanno esaminato i dati di Top 500 insieme al loro team, composto da Lorenzo Simoni, ricercatore dell’Università di Firenze, Rebecca Miccini, ricercatrice dell’Università di Firenze ed Edoardo Nesi, dottorando dell’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

