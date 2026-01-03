Polo industriale di Caivano | quali sono le aziende che fatturano di più

Il polo industriale di Caivano, situato nell’area di Pascarola, ospita diverse aziende attive in vari settori. Il Consorzio CSA-ASI Caivano si occupa di coordinare e offrire servizi alle imprese presenti, contribuendo allo sviluppo dell’area. In questo contesto, è possibile individuare le aziende con i maggiori fatturati, riflesso della loro rilevanza economica e dell’impatto sul territorio.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.