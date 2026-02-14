TV Talk | Victoria Cabello Alessandra Viero e Tommaso Zorzi tra gli ospiti

Mia Ceran torna oggi, sabato 14 febbraio, con un nuovo appuntamento di TV Talk, il programma di attualità televisiva in onda alle 15.00 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 14 febbraio 2026. La nuova puntata si apre con l'analisi di uno dei programmi simbolo della terza rete: Chi l'ha Visto?. In studio sarà presente Francesco Paolo Del Re, storico inviato del programma, per ripercorrere quasi quarant'anni di racconto televisivo che ha fatto dell'interazione con il pubblico il suo punto di forza. Spazio poi al delicato tema del racconto televisivo dei femminicidi, con i giornalisti Alessandra Viero ( Quarto Grado ) e Roberto Inciocchi ( Agorà ): come informare senza cedere alla spettacolarizzazione? Ampio focus poi sarà dedicato a Sanremo e al caso della rinuncia del comico Andrea Pucci al Festival.