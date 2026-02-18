Toghe scandalose danno ragione a Carola Rackete | la Ong Sea Watch risarcita con 76mila euro FdI | schiaffo agli italiani

Le decisioni delle toghe hanno portato alla condanna della Ong Sea Watch, che riceverà 76 mila euro di risarcimento. La causa è legata a un procedimento giudiziario che ha coinvolto l’associazione durante le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. La sentenza ha suscitato reazioni politiche, con Fratelli d’Italia che definisce la decisione come un “schiaffo agli italiani”. La vicenda riguarda la gestione di alcuni sbarchi e le critiche mosse alle autorità giudiziarie si fanno sempre più insistenti. La questione continua a dividere opinioni pubbliche e istituzionali.

Sconcertante decisione, ennesimo schiaffo delle toghe all’attività di contrasto all’immigrazione del governo Meloni. Il tribunale di Palermo ha stabilito che l’Ong SeaWatch sarà risarcita di 76mila euro per il blocco ingiustamente subito dalla Sea-Watch 3 nel 2019, dopo il caso Rackete. A renderlo noto è la stessa Ong che esulta sguaiatamente: “Mentre il governo Meloni annuncia il ‘blocco navale’ e attacca le Ong del soccorso in mare – commenta Sea Watch – il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile”. Un pessimo segnale di fronte al quale è difficile non ipotizzare una strategia: la certezza del risarcimento a chi non rispetta le regole. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Toghe scandalose, danno ragione a Carola Rackete: la Ong Sea Watch risarcita con 76mila euro. FdI: schiaffo agli italiani Un altro schiaffo delle toghe al governo: risarcisca con 76mila euro l'ong della nave di Carola RacketeIl tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare oltre 76 mila euro alla ONG Sea Watch, coinvolta nell’incidente del giugno 2019. Sea Watch, magistrati a senso unico: "Risarcire 76mila € alla Ong di Carola Rackete"Il tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare oltre 76mila euro alla Ong Sea Watch. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il tribunale di Palermo ha stabilito che la ong Sea Watch dovrà essere risarcita dallo Stato italiano per oltre 76mila euro per il fermo subito dalla nave SeaWatch 3 nel 2019. Al timone della nave all'epoca c'era la comandante Carola #Rackete, che il 29 giugno facebook "Fermo illegittimo, Italia risarcisca 76mila euro a Sea Watch". Così il Tribunale di Palermo. Il caso del giugno 2019, la nave guidata da Carola Rackete #ANSA x.com