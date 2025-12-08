Sempre connessi ma sempre più soli | 2 giovani su 3 sperimentano il fenomeno della solitudine digitale
Bisogna privilegiare relazioni significative, chiedere una presenza reale quando necessario e ritagliarsi spazi in cui sia possibile esprimere vulnerabilità senza timore. La verità è che non siamo fatti per vivere solo attraverso uno schermo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“CONNESSI MA SOLI? IL LATO OSCURO DEL DIGITALE” ?Lunedì 16/12/2024 16:30 Auditorium “E. De Filippo” I.I.S. Montesarchio (BN) Ti aspettiamo Non mancare #staytuned #OriginalFermi - facebook.com Vai su Facebook
Siamo sempre più #connessi,più #informati,più stimolati ma esistenzialmente sempre più #soli. Tonino Cantelmi #LaVitaFarsiCompagnia #VentagliDiParole Vai su X