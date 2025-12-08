Sempre connessi ma sempre più soli | 2 giovani su 3 sperimentano il fenomeno della solitudine digitale

Ildifforme.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bisogna privilegiare relazioni significative, chiedere una presenza reale quando necessario e ritagliarsi spazi in cui sia possibile esprimere vulnerabilità senza timore. La verità è che non siamo fatti per vivere solo attraverso uno schermo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sempre connessi ma sempre pi249 soli 2 giovani su 3 sperimentano il fenomeno della solitudine digitale

© Ildifforme.it - Sempre connessi, ma sempre più soli: 2 giovani su 3 sperimentano il fenomeno della solitudine digitale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Connessi Pi249 Soli 2