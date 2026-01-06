Capovolge la verità La lezione della compagna di Enzo Tortora a Marco Travaglio
Il recente dibattito sulla giustizia si intensifica in vista del referendum previsto per la prossima primavera. Tra le discussioni emerge una lezione di Enzo Tortora, evidenziata dalla compagna, che invita a riflettere sulla verità e sulla percezione dei fatti. Un momento di confronto che sottolinea l'importanza di un'informazione accurata e di un'analisi critica, fondamentali nel contesto attuale di tensioni e confronti istituzionali.
Il nuovo anno ha aperto ufficiosamente le "ostilità" in vista del referendum della giustizia che è stato previsto per la primavera, anche se ancora non c'è una data stabilita. Marco Travaglio, dalle colonne del Fatto Quotidiano, ha utilizzato Enzo Tortora per sostenere le ragioni del "no", attaccando i sostenitori del "sì" per i quali " il mantra è che, separando le carriere, non avremo più un 'caso Tortora'. E il guaio è che lo raccontano anche i congiunti del presentatore ". Ripercorrendo la vicenda giudiziaria del giornalista e conduttore, Travaglio nel suo editoriale conclude dicendo che " il caso Tortora è un formidabile spot al No ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Portobello, ecco quando esce su HBO Max la serie di Marco Bellocchio sul caso Enzo Tortora
Leggi anche: Un libro e la serie tv: perché il caso di Enzo Tortora è ancora al centro della questione giustizia
"Capovolge la verità". La lezione della compagna di Enzo Tortora a Marco Travaglio - La compagna del giornalista, che oggi presiede il Comitato Nazionale cittadini per il Sì è schierata contro la "dilagante disinformazione mossa da un sistema che non rinuncia a nulla pur di autoproteg ... ilgiornale.it
Caro 2025 tra Poche ore andrai via ….. lasciando spazio al nuovo anno voglio salutarti e ringraziarti di cuore, perché sei Stato l’anno più Bello della mia vita fino a oggi in 45 anni a cui sono grata immensamente , sei stato l’anno della Verità, della Rivel - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.