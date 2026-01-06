Il recente dibattito sulla giustizia si intensifica in vista del referendum previsto per la prossima primavera. Tra le discussioni emerge una lezione di Enzo Tortora, evidenziata dalla compagna, che invita a riflettere sulla verità e sulla percezione dei fatti. Un momento di confronto che sottolinea l'importanza di un'informazione accurata e di un'analisi critica, fondamentali nel contesto attuale di tensioni e confronti istituzionali.

Il nuovo anno ha aperto ufficiosamente le "ostilità" in vista del referendum della giustizia che è stato previsto per la primavera, anche se ancora non c'è una data stabilita. Marco Travaglio, dalle colonne del Fatto Quotidiano, ha utilizzato Enzo Tortora per sostenere le ragioni del "no", attaccando i sostenitori del "sì" per i quali " il mantra è che, separando le carriere, non avremo più un 'caso Tortora'. E il guaio è che lo raccontano anche i congiunti del presentatore ". Ripercorrendo la vicenda giudiziaria del giornalista e conduttore, Travaglio nel suo editoriale conclude dicendo che " il caso Tortora è un formidabile spot al No ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Capovolge la verità". La lezione della compagna di Enzo Tortora a Marco Travaglio

