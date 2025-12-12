Quando il web oltrepassa il limite | l’assessora Savarino contro gli attacchi sessisti

L'assessora all'Ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, denuncia di essere oggetto di attacchi sessisti online. In un clima di crescente attenzione sulla lotta alle discriminazioni di genere, Savarino si fa portavoce delle difficoltà incontrate nel confronto digitale, sottolineando l'importanza di contrastare comportamenti offensivi e denigratori sui social media.

L'assessora all'Ambiente della Regione siciliana, Giusi Savarino, denuncia di essere da tempo bersaglio di offese e insulti sessisti. "Adesso basta - scrive su Facebook - sono giorni che ricevo sui social una valanga di messaggi che hanno superato ogni limite: insulti sessisti, offese gratuite.